Deelnemers Parijs-Nice 2022

Na de UAE Tour is Parijs-Nice de volgende belangrijke etappekoers op de agenda. De 80e editie begint op 6 maart in Mantes-La-Ville en finisht zeven dagen later in Nice. Dit is de startlijst van de koers naar de zon.



Startlijst

BORA - HANSGROHE

COFIDIS

JUMBO-VISMA

TEAM ARKEA - SAMSIC

INEOS GRENADIERS

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

BAHRAIN VICTORIOUS

GROUPAMA - FDJ

UAE TEAM EMIRATES

AG2R CITROËN TEAM

TREK - SEGAFREDO

QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM

TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO

MOVISTAR TEAM

TEAM DSM

LOTTO SOUDAL

EF EDUCATION - EASY POST

TOTALENERGIES

INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX

ISRAEL-PREMIER TECH

ALPECIN-FENIX

B&B HOTELS - KTM