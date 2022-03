In aanloop naar Milaan-San Remo is Milaan-Turijn een van de belangrijkste voorbereidingskoersen. De klassieker tussen de twee van de grootste steden in Italië wordt op woensdag 16 maart verreden en is dit seizoen gemaakt voor de sprinters. Dit is de startlijst van Milaan-Turijn 2022.

Startlijst

TOTALENERGIES

BORA - HANSGROHE

INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX

INEOS GRENADIERS

EOLO-KOMETA CYCLING TEAM

BARDIANI CSF FAIZANE'

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

ALPECIN-FENIX

AG2R CITROËN TEAM

TREK - SEGAFREDO

COFIDIS

TEAM ARKEA - SAMSIC

ISRAEL-PREMIER TECH

EF EDUCATION - EASY POST

DRONE HOPPER - ANDRONI GIOCATTOLI

MOVISTAR TEAM

TEAM DSM

UAE TEAM EMIRATES

TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO

QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM