De heilige Vlaamse wielerweek gaat woensdag verder met een volgende WorldTour-klassieker. In Dwars Door Vlaanderen staan de nodige hellingen en kasseien op het menu. Onder meer de Varentstraat, de Mariaborrestraat, de Hotond, de Knokteberg en de Holstraat passeren de revue. Vorig jaar wist Dylan van Baarle te winnen. Dit is de deelnemerslijst van de editie in 2022.

Startlijst

INEOS GRENADIERS

COFIDIS

TREK - SEGAFREDO

BAHRAIN VICTORIOUS

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

JUMBO-VISMA

INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX

AG2R CITROËN TEAM

EF EDUCATION - EASY POST

UAE TEAM EMIRATES

UNO-X PRO CYCLING TEAM

TEAM ARKEA - SAMSIC

SPORT VLAANDEREN - BALOISE

TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO

TEAM DSM

TOTALENERGIES

B&B HOTELS - KTM

MOVISTAR TEAM

ALPECIN-FENIX

GROUPAMA - FDJ

DECEUNINCK - QUICK-STEP

BORA - HANSGROHE

BINGOAL PAUWELS SAUCES WB

QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM

ISRAEL-PREMIER TECH

LOTTO SOUDAL