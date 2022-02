‘Giro d’Italia speculeert op deelname Mathieu van der Poel’

Het blijft nog onduidelijk wanneer Mathieu van der Poel weer een rugnummer kan opspelden, maar La Gazzetta dello Sport kijkt al vooruit. Volgens de Italiaanse sportkrant is het een optie dat de renner van Alpecin-Fenix dit jaar zal debuteren in de Ronde van Italië.

La Gazzetta dello Sport-journalist Ciro Scognamiglio, momenteel aan het werk in de UAE Tour – notabene ook een organisatie van Giro-eigenaar RCS – benadrukt dat er nog niets definitief is, maar dat de deelname van Van der Poel op tafel ligt als mogelijk scenario. In de entourage van Van der Poel zelf klinkt dit echter als bijzonder voorbarig, omdat er in de verte nog geen plan is.

De 105e editie van de Giro d’Italia begint over ruim twee maanden op vrijdag 6 mei in Hongarije en eindigt drie weken later op zondag 29 mei met een tijdrit in en rond Verona. Mocht Van der Poel inderdaad voor de Italiaanse ronde kiezen, dan gaat hij op voor zijn eerste deelname aan de Ronde van Italië.

De 27-jarige Nederlander van Alpecin-Fenix was de voorbije jaren al wel succesvol in andere wedstrijden op Italiaanse bodem. Zo won hij vorig jaar de Toscaanse gravelklassieker Strade Bianche en boekte hij in zijn loopbaan al drie etappezeges in Tirreno-Adriatico, ook wedstrijden in de portefeuille van RCS.

Info @Gazzetta_it – Still yet to decide when @mathieuvdpoel will be back in competion this year. According to our sources there is the option to add @giroditalia 2022 in his program but obviously is not decided yet @AlpecinFenix @cycling_podcast — Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) February 22, 2022

Voor Van der Poel staat nu echter alles in het teken van zijn herstel. De sportieve duizendpoot heeft meer dan een maand rust moeten nemen door zijn rugblessure, die hem sinds de cross in Heusden-Zolder eind december aan de kant hield. Van der Poel vertoeft sinds enkele weken in Spanje, waar hij zijn trainingsarbeid rustig aan het opvoeren is. De coureur van Alpecin-Fenix is de afgelopen weken erg actief op wielerapp Strava, waar hij met de week langere en zwaardere trainingsritten uploadt.