Deceuninck-Quick-Step: “We hebben meer opties dan Alaphilippe in Strade Bianche”

Deceuninck-Quick-Step heeft met Julian Alaphilippe een van de topfavorieten in huis voor Strade Bianche. De Belgische topploeg wil echter niet alle druk leggen op de wereldkampioen, die in 2019 won in Siena. Zo staan ook oud-winnaar Zdeněk Štybar en de talentvolle João Almeida aan de start.

Ploegleider Davide Bramati kijkt uit naar Strade Bianche. “We houden van deze koers en hebben er al meerdere keren gewonnen”, vertelt hij. “Het parcours, dat hetzelfde is als vorig jaar, is heel lastig en er zijn veel favorieten. Het wordt dus zeker niet makkelijk, maar we gaan proberen om bij de hoofdrolspelers te horen.”

“Het team is erg sterk en we hebben meer dan een optie”, benadrukt Bramati. Naast Štybar en Almeida bestaat de selectie van Deceuninck-Quick-Step in Toscane uit Kasper Asgreen, Davide Ballerini, Dries Devenyns en Pieter Serry.

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor Strade Bianche 2021 (6 maart)

Julian Alaphilippe

João Almeida

Kasper Asgreen

Davide Ballerini

Dries Devenyns

Pieter Serry

Zdeněk Štybar