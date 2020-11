Deceuninck-Quick Step voert zegeranking van 2020 aan

Net als de afgelopen jaren heeft Deceuninck-Quick Step in het bijzondere wielerseizoen 2020 de meeste overwinningen behaald. Remco Evenepoel en Sam Bennett hadden het grootste aandeel in de 39 zeges die de ploeg van Patrick Lefevere behaalde.

Evenepoel bezorgde de ploeg in totaal negen overwinningen tot hij in de Ronde van Lombardije ten val kwam en zijn bekken brak. De Belgische ronderenner had toen al de eindzeges op zak in de Vuelta a San Juan, Volta ao Algarve, Vuelta a Burgos en Tour de Pologne, waarin hij ook steeds een etappe won – in de Algarve zelfs twee. Bennett zorgde voor zeven successen, waaronder in de Tour de France en de Vuelta a España.

Ook Julian Alaphilippe won een etappe in de Tour; de Fransman was eveneens de winnaar van de Brabantse Pijl. Met de Cadel Evans Road Race (Dries Devenyns), Kuurne-Brussel-Kuurne (Kasper Asgreen) en Brugge-De Panne (Yves Lampaert) werden nog meer belangrijke eendagswedstrijden gewonnen. In de vier monumenten greep de ploeg naast de hoofdprijzen. Ook in de Giro d’Italia werd niet gewonnen; wel werd João Almeida vierde in het klassement.

Top 10 zegeranking ploegen in 2020 1. Deceuninck-Quick Step – 39 zeges

2. UAE Emirates – 33

3. Jumbo-Visma – 23

4. BORA-hansgrohe – 21

5. Groupama-FDJ – 20

6. INEOS Grenadiers – 19

7. EF Pro Cycling – 17

8. Team Sunweb – 16

8. Mitchelton-Scott – 16

8. Alpecin-Fenix -16

Totaal wonnen vijftien verschillende renners in het tenue van Deceuninck-Quick Step. Bovendien werd Alaphilippe in de Franse trui wereldkampioen in Imola.

‘Blijven vechten en geloven’

“We hebben een gezegde: The Wolfpack geeft nooit op”, zegt teammanager Patrick Lefevere in een persbericht. “Dit hebben we dit jaar – misschien wel het meest uitdagende jaar van de ploeg ooit – wederom laten zien. We kwamen veel hindernissen tegen, van de pandemie die alles op zijn kop zette tot de vele blessures die ons team teisterde. Maar we bleven vechten en geloven om het beste uit elke situatie te halen.”

Overwinningen Deceuninck-Quick Step in 2020 1. 1e etappe Tour Down Under – Sam Bennett

2. 3e etappe Vuelta a San Juan – Remco Evenepoel

3. Race Torquay – Sam Bennett

4. 6e etappe Vuelta a San Juan – Zdeněk Štybar

5. Cadel Evans Great Ocean Road Race – Dries Devenyns 6. eindklassement Vuelta a San Juan – Remco Evenepoel

7. 5e etappe Volta a la Comunitat Valenciana – Fabio Jakobsen

8. Nieuw-Zeelands kampioenschap op de weg – Shane Archbold

9. 1e etappe Volta ao Algarve – Fabio Jakobsen

10. 2e etappe Volta ao Algarve – Remco Evenepoel 11. 5e etappe Volta ao Algarve – Remco Evenepoel

12. eindklassement Volta ao Algarve – Remco Evenepoel

13. Faun-Ardèche Classic – Rémi Cavagna

14. Kuurne-Brussel-Kuurne – Kasper Asgreen

15. Grote prijs Jean-Pierre Monseré – Fabio Jakobsen 16. 3e etappe Vuelta a Burgos – Remco Evenepoel

17. 4e etappe Vuelta a Burgos – Sam Bennett

18. eindklassement Vuelta a Burgos – Remco Evenepoel

19. 1e etappe Tour de Pologne – Fabio Jakobsen

20. 1e etappe Tour de l’Ain – Andrea Bagioli 21. 4e etappe Tour de Pologne – Remco Evenepoel

22. 5e etappe Tour de Pologne – Davide Ballerini

23. eindklassement Tour de Pologne – Remco Evenepoel

24. 3e etappe Tour de Wallonie – Sam Bennett

25. Luxemburgs kampioenschap tijdrijden – Bob Jungels 26. Frans kampioenschap tijdrijden – Rémi Cavagna

27. Deens kampioenschap op de weg – Kasper Asgreen

28. Druivenkoers-Overijse – Florian Sénéchal

29. 2e etappe Tour de France – Julian Alaphilippe

30. 1e etappe-b Settimana Internazionale – ploegentijdrit 31. 2e etappe Settimana Internazionale – Andrea Bagioli

32. 10e etappe Tour de France – Sam Bennett

33. 1e etappe-b Tour de Slovaqui – Jannik Steimle

34. eindklassement Jannik Steimle

35. 21e etappe Tour de France – Sam Bennett 36. Deens kampioenschap tijdrijden – Kasper Asgreen

37. Brabantse Pijl – Julian Alaphilippe

38. Brugge-De Panne – Yves Lampaert

39. 4e etappe Vuelta a España – Sam Bennett