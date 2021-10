Deceuninck-Quick-Step verwelkomt Brits talent Ethan Vernon

Deceuninck-Quick-Step heeft zich voor volgend jaar versterkt met de Britse baan- en wegrenner Ethan Vernon. Dat schrijft ploegmanager Patrick Lefevere in Het Nieuwsblad in zijn wekelijkse column. Vernon maakte afgelopen zomer deel uit van de Britse achtervolgingsploeg, die zevende werd op de Olympische Spelen. Vervolgens werd hij zevende op het WK tijdrijden voor beloften.

Lefevere schrijft in zijn column dat het nieuwe seizoen volgende week in West-Vlaanderen begint voor zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step en dat dan ook al de nieuwe renners aansluiten, onder wie Ethan Vernon. “Dan komen we met iedereen al een eerste keer samen in Tielt. Voor een feestje op maandag, maar vooral voor veel praktische zaken: een eerste fotoshoot in de nieuwe trui, een bikefitting en overleg over de programma’s. Alle renners voor 2022 zijn er maandag bij, ook de nieuwkomers. Martin Svrcek die vanaf juli voor ons gaat koersen en ook Ethan Vernon, een jonge Britse renner die zevende was op het WK tijdrijden voor beloften.”

Vernon, die in augustus 21 jaar werd, reed zowel op de baan als op de weg al mooie uitslagen bij elkaar. Zo werd hij vorig jaar tweede op de Kilometer en vijfde in de puntenkoers tijdens het EK baanwielrennen in Plovdiv en mocht hij met de Britse ploeg mee naar de Olympische Spelen van Tokio. Dit voorjaar eindigde hij met de Britse wegploeg tiende in de Trofeo Alcudia, onderdeel van de Challenge Mallorca, en na de Spelen won hij een etappe in de Tour de l’Avenir in een sprint. Daarna reed hij de Tour of Britain, voordat hij zevende werd tijdens het WK tijdrijden voor beloften in Vlaanderen.

Volgens Lefevere heeft de selectie van Deceuninck-Quick-Step voor volgend jaar 29 renners. “Dat wil zeggen dat er nog één plaats open ligt”, schrijft de 66-jarige ploegmanager. Mark Cavendish, onlangs de winnaar van de Sparkassen Münsterland Giro, is er ook bij in Tielt, laat hij weten. “Contractueel is alles nog niet rond, maar ik hoop dat volgende week af te ronden. De discussie is voorlopig nog dezelfde: welke rol kan Mark na zijn carrière spelen voor onze ploeg en hoe kunnen we hem daarvoor verlonen?”