Deceuninck-Quick-Step verlengt contracten Devenyns en Keisse zondag 28 juni 2020 om 12:12

Deceuninck-Quick-Step is druk bezig om de selectie voor 2021 rond te krijgen. Oudgedienden Dries Devenyns (36) en Iljo Keisse (37) hebben hun contract verlengd met één seizoen. Yves Lampaert verlengde afgelopen vrijdag al zijn aflopende verbintenis met twee seizoenen.

Devenyns – die over minder dan een maand 37 kaarsjes mag uitblazen – is bezig aan zijn negende seizoen bij de Belgische sterrenformatie van Patrick Lefevere. De klimmer is vooral een belangrijke helper voor kopmannen als Julian Alaphilippe en Bob Jungels, maar wist voor de coronabreak nog de Cadel Evans Great Ocean Road Race te winnen.

Devenyns is maar wat blij met een contractverlenging voor één seizoen. “Ik ben blij dat we zo snel tot een akkoord kwamen. Dit geeft aan dat er sprake is van wederzijds vertrouwen. Ik ben blij dat ik ook volgend jaar zal uitkomen voor ‘The Wolfpack’. Ik zal ook in 2021 mijn stinkende best doen om andere renners aan zeges te helpen. Ik voel me fysiek nog altijd goed.”

Keisse koerst al sinds 2010 voor de Belgische formatie en plakt er nog een seizoen aan vast. “Dat kunnen niet veel renners zeggen. Ik denk dat alleen Tom Boonen ook zo lang voor deze ploeg heeft gekoerst. Het is een mooi gebaar van Patrick (Lefevere, red.) in deze bizarre periode. Mijn droom is om tot mijn veertigste te koersen, ik heb dus nog twee seizoenen te gaan.”