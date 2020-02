Deceuninck-Quick-Step stelt terugreis uit Valencia uit door storm zondag 9 februari 2020 om 17:16

Deceuninck-Quick-Step heeft besloten om de terugreis vanuit de Ronde van Valencia met een dag uit te stellen. Vanwege het stormweer boven onder meer België en Nederland wil de WorldTour-ploeg het risico niet nemen dat de vluchten zondagavond niet kunnen landen.

De ploeg van onder anderen ritwinnaar Fabio Jakobsen en Yves Lampaert zou vanuit Valencia, via München, naar Brussel vliegen. Door de almaar in kracht toenemende storm ‘Ciara’ is het onzeker of vliegtuigen kunnen landen in België. Deceuninck-Quick-Step blijft nog een nacht langer in Spanje en hoopt maandag terug te kunnen vliegen, schrijft Het Nieuwsblad.

Jumbo-Visma en Sport Vlaanderen vliegen wel vanavond

Het Nederlandse Jumbo-Visma is (op het moment van schrijven) op het vliegveld om vanavond nog terug te vliegen naar respectievelijk Eindhoven en Amsterdam. De ploeg laat aan WielerFlits weten dat alle vluchten ‘vooralsnog doorgaan’. Sport Vlaanderen-Baloise vliegt vanavond ook terug. Dat team gaat naar Brussel. Lotto Soudal had al gepland om maandag terug te keren naar eigen land.