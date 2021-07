Deceuninck-Quick-Step rond Alaphilippe in Clásica San Sebastián

Deceuninck-Quick-Step rekent zaterdag in de Clásica San Sebastián op wereldkampioen Julian Alaphilippe. De Fransman, die in 2018 de Baskische klassieker won, voert de zevenkoppige selectie aan van de Belgische formatie. De laatste winnaar in San Sebastián kwam ook uit The Wolfpack: Remco Evenepoel won er in 2019.

“San Sebastián is altijd een lastige wedstrijd, dat weet iedereen”, vertelt ploegleider Wilfried Peeters. “Er wordt veel geklommen en er is een extreem lastige klim in de laatste tien kilometer. Die Murgil-Tontorra is, sinds hij is toegevoegd aan het parcours, bijna elke keer beslissend geweest. Maar we hebben een solide ploeg die gebouwd is rond een oud-winnaar van de wedstrijd. We gaan er met vertrouwen naartoe en hopen op een goed resultaat aan het einde van de dag.”

Alaphilippe zal in het Baskenland worden ondersteund door Mattia Cattaneo, Dries Devenyns, Mikkel Honoré, James Knox, Pieter Serry en Zdenek Stybar. Het wordt voor de Franse kopman zijn eerste koers sinds de Tour de France. Alaphilippe besloot de olympische wegrit over te slaan.