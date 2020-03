Deceuninck-Quick-Step puzzelt na afgelasting Strade Bianche donderdag 5 maart 2020 om 12:57

Deceuninck-Quick-Step heeft besloten om de nodige wijzigingen door te voeren in hun programma. Door de afgelasting van Strade Bianche starten Zdenek Stybar, Kuurne-winnaar Kasper Asgreen en Bob Jungels zondag in Parijs-Nice. Ook is de GP Denain toegevoegd aan het programma.

“Onze selectie voor Parijs-Nice wordt veranderd, waarbij de renners voor de klassiekers voorrang hebben gekregen. Stybar, Asgreen en Jungels komen bij de ploeg”, vertelt ploegleider Wilfried Peeters aan Sporza. “Dries Devenyns, Rémi Cavagna en Tim Declercq vallen uit de ploeg. Hen kunnen we in andere wedstrijden klaarstomen, zoals de GP Monseré van zondag. Ook de GP Denain hebben we aan ons programma toegevoegd.”

Van de oorspronkelijke selectie voor Parijs-Nice blijven Julian Alaphilippe, Yves Lampaert, Michael Mørkøv en Sam Bennett op het startformulier.

‘Eigenlijk hadden ze het vroeger kunnen laten weten’

“We zagen dit wel aankomen”, aldus Peeters over de beslissing omtrent Strade Bianche. “Of we begrip hebben dat het zo lang geduurd heeft? Elke organisatie wil zijn wedstrijd laten doorgaan, maar het risico was te groot. Veel ploegen hadden al afgehaakt, de regering heeft druk gezet en eigenlijk hadden ze het al vroeger kunnen laten weten.”