Deceuninck-Quick-Step plant over twee weken al eerste trainingskamp dinsdag 2 juni 2020

De eerste ploegtrainingen sinds het uitbreken van het coronavirus liggen al achter ons. Bij Deceuninck-Quick-Step komen ze pas op 15 juni voor het eerst weer samen, maar dan wel meteen tijdens een driedaagse stage in de Vlaamse Ardennen.

“Niet op hotel, maar in een groot huis”, klinkt het in een persbericht. “Zo wordt het contact met de buitenwereld tot een minimum beperkt en worden geen onnodige gezondheidsrisico’s genomen. Het medische team van de ploeg werkt ook aan een plan dat er voor moet zorgen dat de renners en de leden van de staf voor vertrek of direct bij aankomst op Covid-19 worden getest.”

“Het gaat meer om het samenbrengen van de groep en samen plezier maken op de fiets. Dat is belangrijker dan erg gestructureerde trainingssessies houden”, zegt coach Koen Pelgrim over de mini-stage. “We zullen van de gelegenheid gebruikmaken om het parcours van de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem te verkennen. En misschien ook dat van Parijs-Roubaix, al moeten we daarvoor de Franse grens over en dat kan ingewikkeld worden.”

De ploeg wil ook in juni graag een hoogtestage organiseren, maar daarvan liggen de details nog niet vast.