Deceuninck-Quick-Step op oorlogssterkte in Druivenkoers met Alaphilippe en Evenepoel

Deceuninck-Quick-Step staat donderdag met een sterke ploeg aan de start van de Druivenkoers-Overijse. Florian Sénéchal is momenteel in de Vuelta a España en verdedigt zijn titel van vorig jaar niet, maar met wereldkampioen Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel heeft het Belgische team grote namen aan het vertrek.

Voor Alaphilippe wordt de Druivenkoers-Overijse een van zijn laatste koersen in de regenboogtrui die hij afgelopen jaar in Imola veroverde. De Franse renner wordt vergezeld door Kasper Asgreen, winnaar van de Ronde van Vlaanderen, Dries Devenyns, Remco Evenepoel, na zijn opgave in de Giro de winnaar van de Baloise Belgium Tour en de PostNord Danmark Rundt, Mikkel Honoré, Iljo Keisse en Pieter Serry.

Ploegleider Rik Van Slycke: “De Druivenkoers-Overijse is een belangrijke koers want op tafel ligt een zwaar parcours met enkele passages die ook tijdens het WK worden verreden. Dit maakt alles een stuk interessanter dan normaal gesproken. We hebben een sterke ploeg en we willen een hoofdrol spelen, zoals altijd. Het wordt niet makkelijk, maar we vertrekken met veel vertrouwen en motivatie naar de start.”

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor de Druivenkoers-Overijse (26 augustus)

Julian Alaphilippe

Kasper Asgreen

Dries Devenyns

Remco Evenepoel

Mikkel Honoré

Iljo Keisse

Pieter Serry