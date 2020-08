Fausto Masnada met Deceuninck-Quick-Step naar Giro dankzij tussentijdse transfer

Fausto Masnada (26) komt nog dit jaar in actie voor Deceuninck-Quick-Step. Begin deze maand berichtte La Gazzetta al over de intentie van Deceuninck-Quick.Step om de 26-jarige Italiaan binnen te halen, ondertussen is de deal een feit. Doel is om Masnada als vrijbuiter uit te spelen in de Giro.

Fausto Masnada had bij CCC nog een lopend contract tot eind 2021, maar het voortbestaan van het team van Jim Ochowic is nog steeds niet gegarandeerd. Renners die andere opties hebben, kiezen ondertussen voor zekerheid. Daar is Masnada eentje van. Opmerkelijk is dat Lefevere er in geslaagd is om Masnada nog dit seizoen over te hevelen. Met toestemming van CCC uiteraard.

Door het uitvallen van zowel Fabio Jakobsen als Yves Lampaert dachten ze er bij Deceuninck-Quick-Step aan om Masnada als extra pion in steun van kopman Remco Evenpoel naar de Giro te sturen. Maar nu ook Evenepoel dit jaar niet meer in actie komt na zijn onfortuinlijke val tijdens de afdaling van de Muro di Sormano van afgelopen zaterdag, kan Masnada als vrijbuiter van start.

Verwacht wordt dat de transfer heel snel officieel wordt aangekondigd. Dan zal ook blijken wanneer de Italiaanse klimmer voor het eerst in het shirt van DQT te zien zal zijn.