Gazzetta: Fausto Masnada mogelijk nog dit jaar naar Deceuninck-Quick Step zaterdag 15 augustus 2020 om 08:57

Beschikt Remco Evenepoel in de Ronde van Italië over hulp van Fausto Masnada? Volgens bronnen van de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport is de Italiaanse CCC-renner op weg naar Deceuninck-Quick Step en zijn er gesprekken over een tussentijdse transfer.

Mocht Masnada nog tijdens het seizoen de CCC-ploeg inwisselen voor Deceuninck-Quick Step, dan is volgens de UCI-reglementen vandaag de laatste dag om de transfer in orde te maken. In de transferparagraaf 2.15.120a staat namelijk dat de transferperiode voor welke verandering van ploeg dan ook is geopend van 1-15 augustus. Momenteel is hij met het team van Jim Ochowicz nog actief in het Critérium du Dauphiné.

Sinds 2017 maakt de 26-jarige Italiaan deel uit van het profpeloton, nadat hij bij de beloften al de Piccolo Giro di Lombardia achter zijn naam had gezet. In zijn eerste jaren bij Androni Giocattoli won hij onder meer de Tour of Hainan en een etappe in de Giro d’Italia, eindigde hij als derde in de Giro di Sicilia en werd hij vijfde in de Tour of the Alps. Sinds dit seizoen koerst hij voor CCC en was hij al negende in de Tour des Alpes Maritimes et du Var.

According to @Gazzetta_it sources Fausto Masnada (now @CCCProTeam stage winner in Giro d'Italia 2019) could join @deceuninck_qst and there are talks for a mid-season transfer. In this case Masnada could be an important helper for @EvenepoelRemco at @giroditalia in october — Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) August 15, 2020