Deceuninck-Quick-Step met Honoré, Lampaert en Sénéchal in Brabantse Pijl

Zonder de winnaar van vorig jaar, Julian Alaphilippe, maar met Mikkel Honoré, die afgelopen week een etappe won in Baskenland, Yves Lampaert en Florian Sénéchal staat Deceuninck-Quick-Step woensdag aan de start van de Brabantse Pijl.

Alaphilippe zette vorig jaar de Brabantse Pijl achter zijn naam, nadat hij in de sprint Mathieu van der Poel en Benoît Cosnefroy versloeg. De drie waren op de laatste passage van de gevreesde Moskesstraat voorop komen te liggen. Omdat de wereldkampioen momenteel op stage is, is hij nu niet van de partij. Deceuninck-Quick-Step trekt met meerdere troefkaarten naar Leuven, waar woensdag het startsein wordt gegeven.

“In de Brabantse Pijl moeten we vanaf het begin gefocust zijn, omdat al vroeg in de wedstrijd er veel kan gebeuren”, zegt ploegleider Klaas Lodewyck. “We verwachten een snelle koers met veel aanvallen, vooral op de lokale ronden die zwaarder zijn dan voorheen. We hebben verschillende kaarten om te spelen en we steken niet onder stoelen of banken dat we graag een goed resultaat willen behalen, dus we staan met vertrouwen aan het vertrek.”

Deceuninck-Quick-Step voor De Brabantse Pijl 2021

Mattia Cattaneo

Rémi Cavagna

Ian Garrison

Mikkel Frølich Honoré

Yves Lampaert

Florian Sénéchal

Pieter Serry