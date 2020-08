Deceuninck-Quick-Step met Evenepoel en Jakobsen naar Ronde van Polen zondag 2 augustus 2020 om 12:56

Deceuninck-Quick-Step heeft zijn selectie op papier voor de Ronde van Polen. De Belgische sterrenformatie rekent op Remco Evenepoel, de kersverse winnaar van de Ronde van Burgos. Fabio Jakobsen is de man die voor sprintsucces moet zorgen.

De 20-jarige Evenepoel begint wellicht als topfavoriet aan de Ronde van Polen, zeker na zijn optreden in het noorden van Spanje. De jonge Belg won in de Ronde van Burgos de eerste bergetappe met aankomst op de Picón Blanco, veroverde de leiderstrui en werd na de afsluitende bergetappe naar Lagunas de Neila uitgeroepen tot eindwinnaar.

Evenepoel kan in Polen terugvallen op drie sterke klimmers met Dries Devenyns, Mattia Cattaneo en James Knox. “Remco zal opnieuw voor een klassement gaan”, zo vertelt ploegleider Klaas Lodewyck. “We hebben in de Ronde van Burgos allemaal gezien wat hij in zijn mars heeft. Remco kan rekenen op een sterke ploeg, met Dries (Devenyns, red.) als wegkapitein.”

In de sprintetappes is het uitkijken naar Jakobsen, die uit is op revanche. De Nederlandse kampioen kwam vorig jaar als eerste over de finish in de derde etappe naar Zabrze, maar werd na juryoverleg gedeclasseerd wegens onreglementair sprinten. Jakobsen kan in een hectische laatste kilometer rekenen op steun van Davide Ballerini en Florian Sénéchal.

Achter gesloten deuren

De Ronde van Polen zal dit jaar vijf dagen duren en wordt van 5-9 augustus grotendeels achter gesloten deuren verreden. Bij de eerste WorldTour-rittenkoers sinds de coronastop zijn fans niet toegestaan bij de start- en finishlocaties. Daarnaast krijgen mediavertegenwoordigers geen accreditatie en is afscheid genomen van de publiciteitskaravaan.

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor Ronde van Polen (5-9 augustus)

Davide Ballerini

Mattia Cattaneo

Dries Devenyns

Remco Evenepoel

Fabio Jakobsen

James Knox

Florian Sénéchal