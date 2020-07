Ronde van Polen zonder fans, media en festiviteiten vrijdag 17 juli 2020 om 14:37

De Ronde van Polen wordt van 5-9 augustus grotendeels achter gesloten deuren verreden. Bij de eerste WorldTour-rittenkoers sinds de coronastop zijn fans niet toegestaan bij de start- en finishlocaties. Daarnaast krijgen mediavertegenwoordigers geen accreditatie en is afscheid genomen van de publiciteitskaravaan.

Daarnaast zijn alle festiviteiten in steden waar de etappes starten en finishen geschrapt, om zo min mogelijk publiek te trekken. “Deze maatregelen zijn genomen met oog op de veiligheid en de gezondheid”, meldt de organisatie. “En vanwege de beperkingen die invloed hebben op het coronavirus, hebben we nog meer regels gewijzigd rondom het organiseren van deze koers.”

Het is nog maar de vraag of de Ronde van Polen in beeld gebracht wordt, aangezien fotografen, journalisten en tv-crews geen toegang krijgen tot de wedstrijd. De organisatie belooft via eigen mensen, die de benodigde medische tests hebben ondergaan, de fans en media op de hoogte te houden met content.

Verschil met Burgos

De regels zijn in Polen dus strenger dan bijvoorbeeld in de Ronde van Burgos. De Spaanse rittenkoers maakte onlangs bekend dat vanaf 28 juli er beperkte toegang is voor toeschouwers met een mondkapje in de start- en finishzone. De organisatie houdt rekening met het aantal mensen dat de zone betreedt.

Ook langs de kant mogen mensen komen kijken in Burgos, maar dan wel volgens de regels van het social distancing. Journalisten zijn eveneens welkom, maar hen wordt geacht om minimaal anderhalve meter afstand te houden van elkaar en van de renners.