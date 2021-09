Deceuninck-Quick-Step met Evenepoel en Almeida naar Giro dell’Emilia

Deceuninck-Quick-Step trekt met een zeer sterke ploeg naar de Giro dell’Emilia. Remco Evenepoel en João Almeida zijn de meest in het oog springende namen, maar ook Andrea Bagioli en Mauri Vansevenant kunnen wellicht hoge ogen gooien.

Met Almeida rekent Deceuninck-Quick-Step op de nummer twee van de Giro dell’Emilia 2020. De Portugees leek dat jaar op weg naar de overwinning, begon met een halve minuut voorsprong aan de laatste passage van de San Luca, maar strandde in het zicht van de haven. Almeida zal kortom uit zijn op revanche en de 23-jarige renner beschikt over een goed vormpeil. Zo won hij eerder deze maand nog met verve de Ronde van Luxemburg.

Evenepoel is de laatste maanden ook uitstekend op dreef. Zo was hij al de beste in de Ronde van Denemarken, Druivenkoers en de Brussels Cycling Classic. De Belg veroverde ook twee medailles op het EK wielrennen en op het WK in eigen land was hij goed voor brons in de tijdrit. In de wegwedstrijd cijferde Evenepoel zich volledig weg voor zijn landgenoot Wout van Aert. Voor Evenepoel is de Giro dell’Emilia een belangrijke testcase richting de Ronde van Lombardije.

Overige namen

Met Andrea Bagioli heeft Deceuninck-Quick-Step nog een derde kanshebber in de gelederen voor de Giro dell’Emilia. De Italiaanse puncheur werd vorig jaar al knap vijfde in de Italiaanse semiklassieker en maakte een prima indruk op het voorbije WK. Ook Vansevenant kan wellicht verrassen met een goed getimede demarrage. Fausto Masnada, Pieter Serry en Dries Devenyns vervolledigen de selectie.

Morgen verschijnt op WielerFlits een uitgebreide voorbeschouwing op de Giro dell’Emilia.

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor Giro dell’Emilia (zaterdag 2 oktober)

João Almeida

Andrea Bagioli

Dries Devenyns

Remco Evenepoel

Fausto Masnada

Pieter Serry

Mauri Vansevenant