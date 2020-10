Deceuninck-Quick-Step met debutant Alaphilippe in Ronde van Vlaanderen

Dat wereldkampioen Julian Alaphilippe zou debuteren in de Ronde van Vlaanderen, wisten we al even. Nu heeft Deceuninck-Quick-Step de volledige selectie voor de ‘Vlaamse Hoogmis’ bekendgemaakt. Ook Kasper Asgreen, Florian Sénéchal, Yves Lampaert en Zdeněk Štybar doen mee.

Deceuninck-Quick-Step zal tijdens de Ronde van Vlaanderen eenmalig rijden onder de naam Elegant-Quick-Step, als bedankje voor hoofdsponsor Deceuninck. Naast de vijf genoemde renners, die allemaal tot favoriet of schaduwfavoriet gerekend kunnen worden, maken ook Tim Declercq en Dries Devenyns onderdeel van de Belgische ploeg. Zij zullen een knechtenrol vervullen.

‘Klaar voor de uitdaging’

Ploegleider Tom Steels vindt het raar dat de Ronde in oktober verreden wordt. “Maar het is nog steeds een van de belangrijkste koersen en we zijn klaar voor de uitdaging”, zegt hij. “Het parcours is iets ingekort en de Muur-Kapelmuur is eruit. Maar er zijn veel andere plekken waar iets geprobeerd kan worden.”

“We hebben een gemotiveerde ploeg”, aldus Steels. “Voor Julian zal het zijn eerste keer zijn. Hij heeft Dries aan zijn zijde om hem te begeleiden. De andere jongens kunnen ook een hoofdrol spelen, vooral omdat ze allemaal veel ambitie hebben om zich te laten zien.”

Vorig jaar werd Asgreen namens Deceuninck-Quick-Step tweede achter de solerende Alberto Bettiol. In 2018 was het Niki Terpstra die de Belgische formatie van manager Patrick Lefevere voor het laatst liet juichen in de Ronde.

Selectie Elegant-Quick-Step voor de Ronde van Vlaanderen 2020 (18 oktober)

Julian Alaphilippe

Kasper Asgreen

Tim Declercq

Dries Devenyns

Yves Lampaert

Florian Sénéchal

Zdeněk Štybar