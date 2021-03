Deceuninck-Quick-Step met Bennett en Cattaneo in Parijs-Nice

Deceuninck-Quick-Step jaagt met Sam Bennett en Mattia Cattaneo etappezeges en een goed klassement na in Parijs-Nice, die zondag van start van gaat.

Met Rémi Cavagna en Yves Lampaert ziet The Wolfpack ook kansen op tijdritsucces in de derde etappe. Tim Declercq, Michael Mørkøv en Florian Sénéchal maken de selectie compleet.

Tom Steels is in de Franse WorldTour-wedstrijd ploegleider van dienst. Steels ziet veel mogelijkheden voor de ploeg in de acht etappes: “Parijs-Nice is een van de grootste etappewedstrijden. Dit jaar maken we goede kans op goede resultaten met Bennett, maar we zijn ook benieuwd wat Cavagna en Lampaert kunnen in de tijdrit.”

Later in de week komen er kansen voor Cattaneo, dit jaar al achtste in de UAE Tour. “Daar zijn we ook benieuwd naar. Hij kende een solide UAE Tour. We gaan ontdekken wat zijn mogelijkheden voor een goed klassement zijn.”

