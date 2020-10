Deceuninck-Quick Step heeft verschillende opties in Gent-Wevelgem vrijdag 9 oktober 2020 om 15:39

Deceuninck-Quick Step verwacht een zware wedstrijd in Gent-Wevelgem, waar de ploeg met een sterke selectie van start gaat. Sam Bennett hervat de koers nadat hij drie weken terug het groen won in de Tour de France en is een van de troeven in het team.

“Het is een van de laatste klassiekers van het seizoen. We gaan erheen met een sterke, ervaren en zeer gemotiveerde ploeg, waarmee we verschillende mogelijkheden hebben”, laat ploegleider Tom Steels weten. “De wedstrijd wordt zwaar en zoals gewoonlijk komt het aan op de laatste keer de steile Kemmelberg. Maar als we afgaan op de weersverwachting, kan ook de wind een belangrijke rol spelen zondag. We gaan uit van een gekke koers.”

Behalve Bennett, die voor het eerst sinds 2017 terugkeert in Gent-Wevelgem, staan ook Deens kampioen Kasper Asgreen, Tim Declercq, tweevoudig Dwars door Vlaanderen-winnaar Yves Lampaert, Florian Sénéchal, oud-winnaar Zdeněk Štybar en Bert Van Lerberghe aan het vertrek.

Gent-Wevelgem staat voor zondag 11 oktober geprogrammeerd. Lees hier onze uitgebreide voorbeschouwing op de wedstrijd.

Deceuninck-Quick Step voor Gent-Wevelgem 2020

Kasper Asgreen

Sam Bennett

Tim Declercq

Yves Lampaert

Florian Sénéchal

Zdeněk Štybar

Bert Van Lerberghe