Deceuninck-Quick Step heeft selectie rond voor Parijs-Nice vrijdag 6 maart 2020 om 15:26

Deceuninck-Quick Step moest voor de samenstelling in Parijs-Nice terug naar de tekentafel, nadat de afgelasting van Strade Bianche bekend werd. Inmiddels heeft de ploeg haar team rond voor de Franse ronde.

Eerder werden Kuurne-winnaar Kasper Asgreen, Bob Jungels en Zdeněk Štybar al toegevoegd aan het team voor Parijs-Nice en vielen Dries Devenyns, Rémi Cavagna en Tim Declercq buiten de ploeg. Laatstgenoemde renner is nu toch toegevoegd aan de definitieve samenstelling voor de Koers naar de zon. Julian Alaphilippe, Yves Lampaert, Michael Mørkøv en Sam Bennett maken de ploeg compleet.

“We zijn vastberaden om goede resultaten te behalen en die toe te voegen aan de vijftien etappes, die we in de vorige edities al wonnen”, zegt ploegleider Tom Steels. “We hebben twee kopmannen, Julian en Sam, en zij worden ondersteund door sterke mannen, die onlangs al goede vorm toonden en een wedstrijd kunnen controleren, maar tegelijkertijd ook hun kansen kunnen grijpen als die zich voordoen.”

Dat het hoofddoel etappes winnen is, zegt Steels. “Maar we kunnen ons ook richten op het klassement, afhankelijk van hoe de dingen lopen. Niet alleen het parcours wordt belangrijk, maar ook het weer. Er is een grote kans op waaiers in de eerste drie etappes, dus we moeten steeds alert en gefocust blijven.”

Vertrouwen

Zeven teams trokken zich intussen al terug voor Parijs-Nice wegens het coronavirus, maar Deceuninck-Quick Step heeft vertrouwen in de lokale autoriteiten en de organisatie. “Hoewel we begrijpen waarom andere teams ervoor kozen om niet te koersen, besloten we dat wij de richtlijnen van de lokale autoriteiten en de organisatie volgen. We vertrouwen op hun inschatting dat het veilig is voor ons om te koersen”, aldus teammanager Patrick Lefevere.

Selectie Deceuninck-Quick Step voor Parijs-Nice 2020

Julian Alaphilippe

Kasper Asgreen

Sam Bennett

Tim Declercq

Bob Jungels

Yves Lampaert

Michael Mørkøv

Zdeněk Štybar