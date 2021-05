Deceuninck-Quick-Step bevestigt: Geen breuken voor Evenepoel

Remco Evenepoel zal over een paar dagen weer op de fiets kruipen. Na aanvullende onderzoeken in het ziekenhuis van Herentals blijkt dat de renner van Deceuninck-Quick-Step inderdaad geen breuken heeft overgehouden aan zijn valpartij in de zeventiende etappe van de Giro d’Italia.

Evenepoel besloot in eigen land nog wat CT-scans te maken in het ziekenhuis van Herentals, maar een tweede onderzoek bevestigde de aanvankelijke diagnose van de medische staf van Deceuninck-Quick-Step in Italië. Dit betekent dat de jonge Belg over een paar dagen weer mag fietsen en zo kan toewerken naar zijn volgende doelen.

Evenepoel kwam in de etappe naar Sega di Ala tijdens de afdaling van de Passo San Valentino ten val. Hij kwam op een vangrail terecht en had medische hulp nodig, voordat hij verder kon. De renner wist uiteindelijk nog wel de finish te bereiken, maar na een eerste medische diagnose besloot de ploeg dat het beter zou zijn dat Evenepoel de Giro zou verlaten.

Onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat er geen breuken waren. Wel heeft hij meerdere schaafwonden en een kneuzing van het tweede middenhandsbeentje in zijn linkerhand, zijn spaakbeen, elleboog, bekkengewrichten, knieschijf en rib.