De WielerFlits Giro d’Italia Quiz – Deel 1

De WielerFlits Giro d’Italia Quiz #1 Op zaterdag 9 mei zou in Boedapest (Hongarije) de 103e editie van de Giro d’Italia van start gaan. Het zou de eerste grote ronde van een heel druk sportjaar zijn, maar het coronavirus heeft roet in het eten gegooid. De Giro staat voorlopig op de agenda in oktober. Om jouw kennis te testen, hebben wij tien Giro-vragen opgesteld. Wat weet jij over La Corsa Rosa? Test het in deze WielerFlits Quiz. Succes! Krijg je er geen genoeg van? Binnenkort volgt nog een Giro Quiz!

De Giro d’Italia is een van de oudste wedstrijden op de wielerkalender. Maar wanneer werd de eerste editie eigenlijk verreden?

Alfredo Binda won in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw als eerste renner vijf keer de Giro d’Italia. Een Italiaan slaagde erin om dit huzarenstukje te herhalen. Over welke renner hebben we het?

De Italianen heersten in de beginjaren van de Giro d’Italia. Sterker nog: het duurde tot 1950 vooraleer een buitenlander de ronde wist te winnen. Maar uit welk land kwam de eerste niet-Italiaanse winnaar?

Een vraag over succesvolle Belgen in de Giro d’Italia. In totaal wisten drie Belgen ‘La Corsa Rosa’ op hun naam te schrijven. Welke renner hoort niet in dit rijtje thuis?

Een strikvraag. In 1971 won er zowaar een Zweed de Giro d’Italia. Zijn naam is Pettersson, van het bekende wielergeslacht-Pettersson. Maar over welke Pettersson hebben we het precies?

In de Giro d’Italia is een beetje dramatiek nooit ver weg. Eddy Merckx leek in 1969 op weg naar zijn tweede opeenvolgende eindzege, maar haalde het einde van de ronde niet vanwege…

Gianni Bugno won in 1990 de Giro d’Italia, wat meteen zijn enige eindzege in een grote ronde zou blijken. Wat was er zo bijzonder aan de zege van ‘De Hagedis’?

In 1991 won Franco Chioccioli met overmacht de Giro d’Italia, maar vervolgens was het zes jaar wachten op een nieuwe Italiaanse eindwinnaar. Wie won de ronde in 1997?

Een vraag over de succesvolste sprinter in de Giro d’Italia. Mario Cipollini heeft het record van meeste etappezeges in handen. Maar hoe vaak kwam de flamboyante Italiaan als eerste over de streep?

Nu we het toch over sprinten hebben: welke snelle man uit Nederland won nooit een etappe in de Giro d’Italia?

Dat is een tegenvaller! Zelfs Elia Viviani gaat sip kijken van de score die jij hebt neergezet. Volgende keer beter?

Niet slecht! Het ging niet goed, maar ook niet slecht. Vincenzo Nibali fronst zijn wenkbrauwen, want dit had beter gekund!

Goed gedaan! Met deze score mag je meer dan tevreden zijn. Jij bent zeker een kenner. Marco Benfatto zou zeggen: “Goed gedaan!”