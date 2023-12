woensdag 13 december 2023 om 08:05

De Vylder en Hesters aan kop na eerste dag Zesdaagse Rotterdam

Lindsay De Vylder en Jules Hesters zijn de eerste leiders in de 40ste editie van de Wooning Zesdaagse. Het Belgische koppel, een jaar geleden tweede in Rotterdam Ahoy, heeft 28 punten voorsprong op Vincent Hoppezak en Philip Heijnen.

De eerste koppelkoers over 25 ronden en 10 ronden was een prooi voor Vincent Hoppezak en Philip Heijnen, die net als Lindsay De Vylder en Jules Hesters een ronde voorsprong op de tegenstand pakten. In de koppelafvalling waren de rollen omgedraaid en pakten de Belgen overtuigend de zege.

Ook in de 200 meter tijdrit behaalden de Belgen de overwinning binnen. Het koppel noteerde een eindtijd van 10,423 seconden. Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip, in de regenboogtrui als de wereldkampioenen koppelkoers van Glasgow, kwamen slechts 75 duizendsten tekort voor winst.

Vervolgens was het tijd voor de lange jacht over 40 minuten en 10 ronden. De winst was voor Havik en Van Schip door de laatste sprint te winnen. De Vylder en Hesters raakten een ronde achterop en verloren de koppositie aan Hoppezak en Heijnen.

De Vylder en Hesters werken aan puntentotaal

Daarna kwamen de derny’s in de baan. Het was Matias Malmberg die de zege pakte in de eerste reeks. De Vylder en Hesters werkten ondertussen hard aan hun puntentotaal; De Vylder werd tweede achter Malmberg en het koppel reed naar de winst in de supersprint. Hoppezak deed dan weer een goede zaak voor hemzelf en zijn ploegmaatje Heijnen door de tweede dernyreeks te winnen.

De laatste zege van de dag was voor Hesters in de individuele afvalling. Daardoor ging hij met De Vylder door de 100-puntengrens, wat een bonusronde opleverde. De Belgen kwamen daardoor in dezelfde ronde als Hoppezak en Heijnen, die nog niet aan de 100 punten zijn gekomen op de eerste avond. De Vylder en Hesters leiden nu met 110 punten; Hoppezak en Heijnen staan tweede met 82. Havik en Van Schip volgen op een ronde op de derde plaats.

Wooning Zesdaagse Rotterdam 2023

1. Lindsay De Vylder & Jules Hesters – 110 punten

2. Vincent Hoppezak & Philip Heijnen – 82 punten

3. Yoeri Havik & Jan-Willem van Schip – 76 punten en 1 ronde

4. Matias Malmberg & Sebastián Mora – 40 punten en 1 ronde

5. Roger Kluge & Theo Reinhardt – 36 punten en 1 ronde

6. Tuur Dens & William Tidball – 36 punten en 2 ronden

7. Yanne Dorenbos & Elmar Abma – 20 punten en 2 ronden

8. Thomas Boudat & William Perrett – 16 punten en 2 ronden

9. Peter Moore & Clément Petit – 22 punten en 3 ronden

10. Milan Van den Haute & Matteo Donegà – 20 punten en 4 ronden

11. Moritz Malcharek & Roy Eefting – 26 punten en 5 ronden

12. Maximilian Schmidbauer & Raphael Kokas – 0 punten en 5 ronden

13. Lukas Rüegg & Claudio Imhof – 6 punten en 7 ronden