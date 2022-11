De Vylder en Ghys winnen Zesdaagse van Gent, Yoeri Havik eindigt als tweede

Lindsay De Vylder en Robbe Ghys mogen zich de winnaars noemen van de Zesdaagse van Gent 2022. Het Belgische koppel wist de afsluitende koppelkoers te winnen, waarmee ze Fabio Van den Bossche en Yoeri Havik naar de tweede plaats verwezen. Iljo Keisse en Jasper De Buyst eindigden als derde.

De spanning was om te snijden in de afsluitende koppelkoers. Lindsay De Vylder en Robbe Ghys, die als nummer twee aan de slotdag waren begonnen, waren als eerste voorbij de 300 punten en gingen aan de leiding. Het was in het laatste half uur echter stuivertje wisselen met Fabio Van den Bossche en Yoeri Havik, die met een aanvallende tactiek ook diverse rondes voorsprong pakten.

Ook de koppels Jules Hesters-Tim Torn Teutenberg en Iljo Keisse-Jasper De Buyst streden in de finale mee om de overwinning, maar zij hadden aanzienlijk minder punten behaald dan de andere duo’s. Toch deden (de afscheidnemende) Keisse en De Buyst nog een gooi naar eindwinst. Ze pakten een ronde en kwamen zo aan de leiding, tot vreugde van het publiek in ‘t Kuipke.

Winst voor De Vylder en Ghys

Maar meteen deden de andere koppels hetzelfde, waardoor de orde weer hersteld was. Met nog 35 rondes te gaan deden Keisse en De Buyst nog een poging om de rest op een ronde te zetten, maar die aanval strandde. Van den Bossche en Havik probeerden ook nog om De Vylder en Ghys van de troon te stoten, maar dat lukte niet.

De Vylder en Ghys wisten dat gat echter te dichten. Sterker nog, zij wonnen de afsluitende koppelkoers en zetten zo de puntjes op de i. Voor Ghys is het zijn derde eindzege op rij in de Zesdaagse van Gent, zijn teamgenoot De Vylder wint voor het eerst. Van den Bossche en Havik werden tweede, terwijl Keisse en De Buyst derde werden.

Er werd deze week ook een Zesdaagse van Gent voor beloften gereden. Deze U23 AVS Cup werd gewonnen door thuisrijders Milan Van den Haute en Jasper Bertels.