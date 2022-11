De Vylder en Ghys behouden leiding op derde dag Zesdaagse van Gent

De leiding in de Zesdaagse van Gent is ook na de derde dag in handen van Lindsay De Vylder en Robbe Ghys. Beide Belgen hebben 190 punten verzameld en verdedigen vrijdag een voorsprong van 17 punten op het koppel Fabio Van den Bossche en Yoeri Havik (173 punten).

De Vylder en Ghys zullen op de vierde dag spoedig de kaap van de 200 punten ronden en zo een bonusronde pakken. Van den Bossche en Havik zijn hun naaste belagers, maar ook de koppels Jules Hesters-Tim Torn Teutenberg (144 punten) en Iljo Keisse-Jasper De Buyst (100 punten) staan in dezelfde ronde als de Belgische leiders.

Voor het kopduo was er meer feest op de donderdag van de Zesdaagse van Gent. De Vylder zette namelijk een baanrecord neer in ’t Kuipke. Hij reed een rondje (166 meter) van 8.332 seconde. Een dag eerder had hij het record ook al verbeterd, toen naar 8.406 seconde.

Zesdaagse van Gent 2022

Stand na dag 3

1. / Lindsay De Vylder-Robbe Ghys – 190 punten

2. / Fabio Van Den Bossche-Yoeri Havik – 173 punten

3. / Jules Hesters-Tim Torn Teutenberg – 144 punten

4. / Iljo Keisse-Jasper De Buyst – 100 punten

5. / Ethan Hayter-Fred Wright – 106 punten en 3 ronden

6. / Vincent Hoppezak-Philip Heijnen – 128 punten en 4 ronden

7. / Roger Kluge-Theo Reinhardt – 53 punten en 5 ronden

8. / Tuur Dens-Jan-Willem van Schip – 140 punten en 7 ronden

9. / Gianluca Pollefliet-Noah Vandenbranden – 81 punten en 18 ronden

10. / Brent Van Mulders-Matias Malmberg – 53 punten en 22 ronden

11. / Gerben Thijssen-Julius Johansen – 25 punten en 22 ronden

12. / Stijn Steels-Silvan Dillier – 67 punten en 26 ronden