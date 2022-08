De Vuelta begint met vraagtekens – WIELERFLITS UPDATE

Video

Vier weken geleden stonden we nog in Parijs ter afsluiting van de Tour de France, nu is Utrecht het middelpunt van de start van de Vuelta a España. Maar wie zijn de grote favorieten? De strijd om de eindzege en de strijd om de winst in de ploegentijdrit ligt open, want er zijn veel vraagtekens. Bekijk nu de WielerFlits Update!

Wat kunnen we allemaal verwachten van de Ronde van Spanje 2022? Verslaggevers Maxim Horssels en Raymond Kerckhoffs praten je vanaf het Jaarbeursplein in Utrecht, waar het vrijdag allemaal gebeurt rondom de ploegentijdrit (met start, finish en podium), helemaal bij over de laatste stand van zaken.

Beluister de podcast hier:

De WielerFlits Update is ook te beluisteren als podcast

