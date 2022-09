De Vuelta a España 2022 van Remco Evenepoel in tien foto’s

Remco Evenepoel mag zich voor altijd de winnaar van de Vuelta a España 2022 noemen. Zijn jacht op het rood hield de wielervolger de afgelopen drie weken, en daarvoor ook al, bezig. In tien foto’s kijken we terug op bepalende momenten in de Vuelta van Evenepoel.

Remco Evenepoel grijpt de macht in de Vuelta - foto: Cor Vos De eerste rode trui van Remco Evenepoel - foto: Cor Vos Remco Evenepoel is oppermachtig in de tijdrit - foto: Cor Vos Roglič en Mas waren de grootste concurrenten - foto: Cor Vos Een kritiek moment zonder gevolgen: de lekke band - foto: Cor Vos In de slotweek moest Evenepoel alleen Mas nog volgen - foto: Cor Vos Remco Evenepoel wint ook nog een bergrit - foto: Cor Vos Na etappe 20 is duidelijk dat hij de Vuelta gaat winnen... - foto: Cor Vos ... en komen de emoties naar boven - foto: Cor Vos De glorietocht van Remco Evenepoel door Madrid - foto: Cor Vos