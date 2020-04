De Vlaeminck: “Mathieu van der Poel kan alle monumenten winnen” zondag 12 april 2020 om 08:15

Roger De Vlaeminck is vol lof over Mathieu van der Poel. De inmiddels 72-jarige oud-renner was in de jaren ’70 goed voor vier overwinningen in Parijs-Roubaix. Monsieur Paris-Roubaix ziet in de 25-jarige Van der Poel een renner die mogelijk zijn record kan verbeteren.

“Die gaat Parijs-Roubaix zeker 3 of 4 keer winnen en misschien dus ook 5 keer. Ik gun hem dat echt van harte”, aldus De Vlaeminck tegen Sporza.”Hij kan alles: hij praat goed, hij verzorgt zich, hij traint goed, … Hij heeft klasse. Hij is mijn favoriet voor alle wedstrijden. Hij lijkt een beetje op mij. Hij is polyvalent. Ik wil hem nog eens graag een tijdrit zien rijden tegen de grote renners, dan kan ik echt mijn volledig idee over hem vormen”, geeft hij aan. “Ik denk trouwens dat Van der Poel ook de enige renner is die alle vijf de monumenten kan winnen.”

De Vlaeminck was succesvol in Roubaix in een tijd dat hij concurrentie had van toprenners als Eddy Merckx, Francesco Moser en Jan Raas. Volgens hem is de concurrentie nu minder. “De tegenstand is ook minder groot nu voor Van der Poel. Alleen Wout van Aert. Hij zal ook wel een keer of drie winnen in Roubaix”, voorspelt hij. “Die jongens zijn nu 25 dus ik hoop dat ik de 5e kassei van Van der Poel nog mag meemaken”, klinkt het.