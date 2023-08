De transfermarkt is open: hoe staat Jumbo-Visma ervoor voor 2024?

De datum 1 augustus staat sinds 2015 jaarlijks in het teken bij WielerFlits voor een update rondom de transferperikelen bij Jumbo-Visma. Dit jaar is dat niet anders, maar de vorm wel. Dat komt simpelweg omdat het grootste nieuws al in de wereld is gebracht. Toch zetten we in een round-up alle feiten voor je op een rij die via verschillende bronnen is geverifieerd.

De laatste jaren is er door het Nederlandse WorldTeam fors geïnvesteerd in de ploeg. Niet zo zeer in nieuwe namen, maar wel in het langdurig vastleggen van de kopmannen. Binnen Jumbo-Visma geloven ze namelijk in een lange termijn project waarbij ze de rennersgroep het liefst zo lang mogelijk bij elkaar houden. Zo liggen toprenners als Jonas Vingegaard (tot eind 2027), Wout van Aert en Christophe Laporte, (tot eind 2026), Primož Roglič, Dylan van Baarle, Tiesj Benoot, Olav Kooij, Wilco Kelderman, Steven Kruijswijk en Attila Valter (tot eind 2025) nog lang onder contract.

Afscheid van vijf namen

Volgend jaar zien we in ieder geval vijf renners niet meer terug bij de geelzwarten. Tijdrijder Rohan Dennis kondigde eerder dit jaar zijn afscheid van het profpeloton aan na 2023. Tobias Foss besloot ook in een vroeg stadium al zijn kansen in een andere ploeg te willen ontdekken. Het lijkt erop dat zijn toekomst bij INEOS Grenadiers ligt, al spelen daar op de achtergrond nog altijd de perikelen rondom een overgangsconstructie van Remco Evenepoel. In de wandelgangen circuleert dat Foss daardoor mogelijk een andere bestemming kiest.

Drie renners kregen daarnaast te horen dat zij Jumbo-Visma moeten verlaten. Sam Oomen had uiteindelijk meerdere opties, maar hij rijdt komend seizoen bij Lidl-Trek. De Amerikaanse ploeg werkt met een groter budget dan de laatste jaren en roert zich flink op de transfermarkt. Ook voor Timo Roosen wacht een nieuwe toekomst. Na negen seizoenen verlaat hij Jumbo-Visma voor het andere Nederlandse WorldTeam, Team dsm-firmenich. Daar gaat hij deel uitmaken van de trein rondom sprinter Fabio Jakobsen. Klimmer en aanvaller Gijs Leemreize maakt dezelfde overstap.

Inkomende transfers

Jumbo-Visma houdt voor komend seizoen de rennersgroep veelal intact in vergelijking met 2023. Er zullen slechts twee namen van buiten de eigen structuur bijkomen. Dat zijn de reeds bekende transfers van rondetalent Ben Tulett en de sterke allrounder Matteo Jorgenson. Zij komen respectievelijk over van INEOS Grenadiers en Movistar. De 21-jarige Brit lijkt op papier de natuurlijke vervanger van Foss te zijn, gezien zijn klim- en tijdritcapaciteiten. Jorgenson is multi-inzetbaar, zowel in het rondewerk als de Vlaamse klassiekers. Hij moet Dennis doen vergeten.

Naast de Amerikaan (24) en Tulett, verwelkomt het WorldTeam volgend jaar nog eens drie ‘nieuwe’ gezichten. Het gaat om Loe van Belle (21), Per Strand Hagenes (20) en Johannes Staune-Mittet (21), alle drie afkomstig uit de eigen opleidingsploeg. De Nederlander staat te boek als een sterke allrounder, die vooral in de heuvels en bergop uitblinkt. Beide neoprofs uit Noorwegen beschouwt men als toptalenten. Met name Hagenes is intern bewierookt. Ze zien in hem een grote toekomst in de klassiekers weggelegd. Staune-Mittet is dan weer een enorm getalenteerde ronderenner.

Ben Tulett won in mei de Ronde van Noorwegen - foto: Cor Vos Jorgenson leek lange tijd op weg naar een ritzege op Puy de Dôme - foto: Cor Vos De sterke allrounder Loe van Belle - foto: Cor Vos Krachtpatser Per Strand Hagenes won dit voorjaar de Ronde van Drenthe - foto: Cor Vos Afgelopen week boekte Staune-Mittet ook zijn eerste profzege, in de Czech Tour - foto: Cor Vos

Stand van zaken

Jos van Emden heeft een aanbod gekregen om bij de ploeg te blijven. Die beslissing is aan de nationale kampioen tijdrijden zelf. De laatste seizoenen werkte het Nederlandse WorldTeam altijd met een selectie van 27 of 28 renners, met uitzondering van de laatste twee jaar (toen 29). Jumbo-Visma wil altijd ruimte houden om talenten te laten promoveren vanuit de opleidingsploeg. Jumbo-Visma heeft voor 2024 nu 28 renners onder contract staan. Normaal gesproken blijft het daarbij, al houdt de ploeg altijd haar ogen open voor eventuele buitenkansen op het einde van het jaar.

Die buitenkans moet dan een versterking zijn in de sprinttrein rondom Olav Kooij. Dat is het enige onderdeel binnen de ploeg waar een impuls van buitenaf geen kwaad kan. Nu vormen met name Mick en Tim van Dijke en ook Tosh Van der Sande de kern rondom het Jachtluipaard van Numansdorp. Tempobeulen als Edoardo Affini, Jan Tratnik en Nathan Van Hooydonck zijn daar ook in te passen en Christophe Laporte zou soms zelfs zijn lead out kunnen doen. Maar zij rijden ook een ander programma, waardoor meer en vaste maturiteit geen overbodige luxe zou zijn.