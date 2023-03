De toekomst van (Jumbo) Visma en uitgebreide vooruitblik op Vlaanderens Mooiste

Podcast

In deze aflevering van de WielerFlits Podcast gaat het over de zoektocht van Jumbo-Visma naar een nieuwe hoofdsponsor. Daarnaast bespreken de heren het wegvallen van motorbegeleiding bij Nederlandse wielerkoersen – en wordt er in België zondag ook niet een koerske verreden? Je hoort het hier!

“Deze week kwam het Nederlandse wielrennen op meerdere fronten onder druk te staan”, zo steekt Youri van wal. Daarmee doelt onze Amelandse podcasthost natuurlijk op het nieuws dat de landelijke politie per direct minder motoragenten in gaat zetten bij wielerkoersen. Youri zet de gevolgen van deze beslissing op een rijtje en legt uit wat dit betekent voor de Nederlandse wielersport.

Ook is er uiteraard nog volop aandacht voor de Ronde van Vlaanderen, die zondag op het programma staat. Wordt het weer Wout van Aert versus Tadej Pogacar versus Mathieu van der Poel, of komen er nog andere tenoren aan te pas in Vlaanderens Mooiste? En wie zouden we in dat geval in de gaten moeten houden?

Daarnaast is ook analist Raymond Kerckhoffs aangeschoven om te vertellen over de sponsorzoektocht van Jumbo-Visma. Ook luisteren we naar fragmenten van het interview met Richard Plugge over de toekomst van ’s werelds beste wielerploeg. Genoeg te bespreken dus, luister de podcast hieronder of in je favoriete app!

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed