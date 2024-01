woensdag 24 januari 2024 om 14:30

De Ronde van Valencia is de laatste jaren bezig aan een revival

De Ronde van Valencia bestaat al bijna een eeuw, maar kende door de jaren heen de nodige financiële en organisatorische problemen. Dat is echter verleden tijd: de Volta a la Comunitat Valenciana beleeft zijn zoveelste jeugd en oogt vitaler dan ooit. WielerFlits neemt je mee in de historie van deze wedstrijd.

De Ronde van Valencia bestaat sinds 1929. De eerste editie van de wedstrijd, die toen nog de naam Vuelta a Levante droeg, kwam op naam van Salvador Cardona. Dat was bepaald geen koekenbakker. Eerder dat seizoen was de Spanjaard namelijk vierde geworden in de Tour de France, waar hij bovendien de 363 kilometer lange Pyreneeënrit van Bayonne naar Luchon had gewonnen.

Maar wacht eens even, ‘eerder dat seizoen’? Ja, de Ronde van Valencia (die ook nog een tijdje Vuelta a las Tres Provincias heette) vond tot en met 1954 vrijwel altijd plaats in het najaar. In 1955 werd de rittenkoers verreden in mei, om vanaf 1956 een voorjaarswedstrijd te worden. Tot en met 2008 stond de koers eind februari, begin maart op de kalender. Daarna verdween de wedstrijd een tijdje helemaal, omdat de toenmalige organisatie de financiën niet meer rond kreeg. Maar in 2016 was er een wedergeboorte.

Wout Poels won die eerste editie van de Ronde van Valencia 2.0. De Limburger sloeg meteen op dag één zijn slag in een 16 kilometer lange openingstijdrit, waarna hij in de bergrit naar Xorret del Catí de puntjes op de i zette. Het was pas voor de tweede keer in de geschiedenis dat een Nederlander de Spaanse rittenkoers won. Tom Cordes ging Poels in 1990 voor. Voor de laatste Belgische zege moeten we terug naar 1969, toen Eddy Merckx – wie anders? – de beste was. Ook Hilaire Couvreur (1958) en Rik Van Looy (1959) hebben de Ronde van Valencia op hun palmares.

Couvreur, Van Looy en Merckx waren tot en met 1973 overigens de enige niet-Spaanse winnaars. Daarna kwamen er meer buitenlanders op de erelijst, waaronder Bernard Hinault, Stephen Roche, Laurent Jalabart, Alex Zülle (twee keer), Alessandro Petacchi (opvallend) en Nairo Quintana. De laatste jaren zagen we helemaal geen thuisrijder meer winnen. De eindzege ging achtereenvolgens naar Tadej Pogačar, Stefan Küng Aleksandr Vlasov en Rui Costa. In 2019 was Ion Izagirre nog wel aan het feest, het jaar voordien stond Alejandro Valverde op het hoogste schavotje.

Laatstgenoemde is ook de recordhouder wat aantal overwinningen betreft. Voor zijn triomf in 2018, was hij ook in 2004 en 2007 al de beste in het eindklassement. Drie zeges dus voor Bala, dat is zeker geen slechte eindscore. Zonder de zevenjarige onderbreking van de Ronde van Valencia waren dat er ongetwijfeld nog meer geweest.

Laatste tien winnaars Ronde van Valencia

2023: Rui Costa

2022: Aleksandr Vlasov

2021: Stefan Küng

2020: Tadej Pogačar

2019: Ion Izagirre

2018: Alejandro Valverde

2017: Nairo Quintana

2016: Wout Poels

2008: Rubén Plaza

2007: Alejandro Valverde

* De Ronde van Valencia werd niet verreden van 2009 tot en met 2015.

De Ronde van Valencia zal dit jaar plaatsvinden van 31 januari tot en met 4 februari.