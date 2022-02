De RIDE Seizoengids 2022 is vanaf vandaag verkrijgbaar

Wielerliefhebbers kunnen nu genieten van de nieuwe RIDE Seizoensgids, het wielermagazine gemaakt door de redactie van WielerFlits. Vanaf vandaag ligt hij in de brievenbus bij onze abonnees en de wielerfans die hem al via de pre-order besteld hebben. Zij kunnen genieten van 180 pagina’s aan wielerplezier, waarin we vooruitblikken op het nieuwe wielerseizoen, met veel aandacht voor alle veranderingen bij de verschillende wielerploegen, de voorjaarsklassiekers, de laatste materiaaltrends en de mooiste fietsavonturen.



Wat kan je verwachten van de RIDE Seizoengids?

Een reportage over de klassieker-kern rond Wout van Aert

We volgen Adrie van der Poe l tijdens Parijs-Roubaix

l tijdens Parijs-Roubaix Een interview met Sonny Colbrelli , de renner met het moddermasker

, de renner met het moddermasker We spraken met Remco Evenepoel over de jongeman áchter de renner

over de jongeman áchter de renner We gingen in Monaco 24 uur op pad met Dylan van Baarle

We spraken Koen de Kort over het leven na de koers

over het leven na de koers Een gesprek met Lotte Kopecky , de hoop van het Belgische vrouwenwielrennen

, de hoop van het Belgische vrouwenwielrennen Columns van Thomas De Gendt , Robert Gesink en Richard Plugge

, en Een seizoengids waarin zowel de mannen- als de vrouwenteams uitgebreid worden gepresenteerd

waarin zowel de mannen- als de vrouwenteams uitgebreid worden gepresenteerd Reportages over mooie fietsgebieden in Nederland, België en andere plekken in Europa

in Nederland, België en andere plekken in Europa Nog veel meer mooie verhalen over de wielersport

