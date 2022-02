Word verkooppunt van RIDE Magazine

Op 25 februari komt de RIDE Seizoensgids 2022 uit. De nieuwe RIDE is verkrijgbaar op meer dan 2.000 verkooppunten in Nederland & België, maar we zijn op zoek naar meer plekken waar wielerliefhebbers met ons in contact kunnen komen.

RIDE Magazine is een wielermagazine waarmee je ontsnapt aan de waan van de dag. Meer rust en ruimte voor achtergrond, lekker lezen waardoor je een nog beter beeld van de sport krijgt. Met plek voor mooie fotografie, diepgang, de techniek van de wielersport en het materiaal van de renners krijg je een exclusieve toegang tot de mooiste sport op aarde.

In 2021 hebben wij drie edities uitgebracht. In 2022 worden dat er vier. Na onze seizoensgids eind februari volgen onze Tourgids in mei, ons najaarsnummer in september en een winternummer voor tijdens de feestdagen in november.

Heb jij een verkooppunt zoals een boekhandel, fietsenwinkel, wielercafé of andere plek waar veel wielerliefhebbers komen, dan komen wij graag met je in contact. Ieder verkooppunt wat zich bij ons aanmeldt, krijgt als dank vijf social mediaposts via onze kanalen.

Lijkt het je leuk om binnenkort ook RIDE te verkopen? Neem dan contact met ons op en mail ons via [email protected].