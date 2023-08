De puntjes op de i? Evenepoel werkt monstertraining af in aanloop naar Vuelta

Remco Evenepoel schreef vorig jaar al een stukje Belgische wielergeschiedenis met winst in de Vuelta a España en de renner van Soudal Quick-Step hoopt nu voor een tweede opeenvolgende keer de Spaanse ronde te winnen. Evenepoel stoomt zich op stage in Andorra klaar voor de Vuelta, en laat duidelijk weinig aan het toeval over.

De regerende wereldkampioen tijdrijden besloot zaterdag nog een zeer zware trainingstocht in te lassen van 234 kilometer, met onderweg liefst 5.886 hoogtemeters. Evenepoel zat maar liefst 7 uur en 23 minuten op de fiets. De coureur werkte de laatste veertig kilometer af op zijn tijdritfiets. Er zullen binnenkort ook beelden te zien zijn op zijn gloednieuwe YouTube-kanaal.

Evenepoel is er kortom alles aan gelegen om in topvorm aan de start te verschijnen van de 78ste Vuelta a España. En dat is ook wel nodig, aangezien de kopman van Soudal Quick-Step het zal moeten opnemen tegen de Jumbo-Visma-tandem Primoz Roglic en Jonas Vingegaard, UAE Emirates-renners João Almeida en Juan Ayuso, Geraint Thomas, Aleksandr Vlasov en Enric Mas.

De Ronde van Spanje begint op zaterdag 26 augustus met een ploegentijdrit van net geen vijftien kilometer in Barcelona. De eerste rit-in-lijn zal – na een lastige finale over de Montjuïc, ook finishen in Barcelona. In de derde etappe is het al meteen écht klimmen geblazen op weg naar Arinsal.