De Plus weer belangrijk in dienst van Thomas: “En nu is het aan Geraint”

Santiago Buitrago won de etappe, Primož Roglič en Geraint Thomas vochten in de laatste kilometers een interessant duel uit, maar wat dan te denken van Laurens De Plus? De Belg maakte ook in de koninginnenrit van de Giro d’Italia naar Tre Cime di Lavaredo indruk als luitenant van rozetruidrager Thomas.

De Plus verrichtte in de finale opnieuw erg veel werk voor zijn kopman en beukte kilometerslang op kop van de favorietengroep. Op een gegeven moment leek de pijp dan toch leeg, maar De Plus kwam nog eens terug voor een laatste kopbeurt. “Ik zat in een goeie slipstream van een wagen van Shimano, zo kon ik terugkomen”, verklaarde hij na de finish aan onder meer Het Nieuwsblad.

Niet alleen De Plus deed zijn werk voortreffelijk: INEOS Grenadiers wist als ploeg de etappe volledig te controleren. “Ik denk dat we als ploeg boven onszelf zijn uitgestegen. We hebben een sterke collectieve prestatie neergezet. Nu is het aan G (bijnaam van Geraint Thomas, red.), ik kan jammer genoeg niets meer doen”, aldus De Plus.

Thomas heeft in het klassement een bonus van 26 seconden op zijn grote rivaal Primož Roglič, maar er kan vandaag nog veel gebeuren in de (klim)tijdrit naar de verschrikkelijk steile Monte Lussari. De Plus heeft zelf ook nog iets om voor te rijden: de 27-jarige renner staat namelijk nog altijd tiende in het klassement. “Top tien? Daar denk ik even niet aan. Ik ga gewoon goed ontspannen. En dan zien we wel. Wat komt dat komt.”

We might have to upgrade @LaurensDePlus from ambassador to Watts Occurring legend after this ride. What a legend. Come on G 🤞 #Giro pic.twitter.com/9tihGTL1Zk — Watts Occurring (@Watts_Occurring) May 26, 2023