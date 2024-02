vrijdag 2 februari 2024 om 19:54

De parcoursverkenning van Puck Pieterse op het WK in Tábor: “Het is heel glad”

Video Puck Pieterse maakt het hele seizoen al video’s van haar parcoursverkenningen en ook haar inspectie van het parcours op het WK veldrijden in Tábor mag niet ontbreken. De Nederlandse favoriete voor goud ondervond hoe glad en modderig het traject in Tsjechië soms kan zijn.

Pieterse rijdt het rondje in Tábor samen met belofte Lauren Molengraaf in het gloednieuwe oranje tenue van de KNWU. “Het is echt net ijs”, schreeuwt ze aan het begin van haar ronde. “Het is heel glad. En er zijn op een paar plekken ook dubbele hekken geplaatst. Dat is wel jammer, want anders werd je door het publiek omhoog geduwd als je in de problemen kwam. Dat was mijn lifehack.”

De veelbesproken balken, die liggen op een hellend stuk, loopt Pieterse in de verkenning nog. Ze is wel van plan om in de wedstrijd van zaterdag eroverheen te springen, zoals aan het einde van haar video te zien is. Molengraaf, die zondag de U23-wedstrijd rijdt, geeft aan dat ze niet zal springen.

Ook Tibor Del Grosso heeft een eigen YouTube-account waarop hij zijn verkenningen deelt met het publiek. Hij is een van de favorieten om zaterdag wereldkampioen bij de beloften mannen te worden. Die wedstrijd begint om 12.35 uur. De titelstrijd bij de elite vrouwen, met Puck Pieterse aan de start, is om 14.35 uur.