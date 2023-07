De paradoxale Tour van Tom Pidcock: “Ik sta met lege handen, maar neem alles mee”

Op papier kende Tom Pidcock geen bijzonder succesvolle Tour de France. Hij strandde, na lang in de top-tien te hebben gestaan, op een dertiende plaats in het algemeen klassement en wist in tegenstelling tot vorig jaar geen rit te winnen. Toch bekijkt de Brit het positief. “Dit jaar heb ik geleerd”, zei hij tegen Velo. “Ik sta met lege handen, maar neem alles mee.”

Een paradox, die Pidcock meteen ontrafelde. “Ik begrijp nu veel beter wat ervoor nodig is om te winnen en succes te hebben in het klassement van deze wedstrijd”, legde de 23-jarige renner van INEOS Grenadiers uit. “Ik denk dat dat waardevoller is dan een rit winnen.”

Het is vooral het mentale aspect waar Pidcock heeft geleerd. “Ik had het gevoel dat ik meespeelde in het klassement. Daarom was ik bang om te falen, dus ik gaf het bijna op voordat ik daadwerkelijk faalde. Het zat meer in mijn hoofd dan ergens anders. Toen het misliep, ging ik in mijn hoofd twijfelen… Het was moeilijk voor me, het middenstuk van de Tour.”

In rit negentien en twintig trok Pidcock echter weer ten strijde. “Ik ben blij met hoe ik deze laatste dagen heb gereden”, aldus de Brit. “Vandaag (zaterdag, red.) heb ik de rit niet gewonnen, maar ik zat van voren. Het was goed om de Tour positief af te sluiten.”