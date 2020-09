De Nederlandse WK-selectie ontleed in vijf vragen

Geen Bauke Mollema en geen Mathieu van der Poel. De een geblesseerd, de ander achtte zich niet kansrijk op het parcours in Imola. En dus blijft Tom Dumoulin over als enige kopman voor Nederland op het WK in Italië. Samen met bondscoach Koos Moerenhout ontleedt WielerFlits zijn achtkoppige selectie.

Hoe heb je jouw selectie gemaakt?

“Allereerst is het zaak om de juiste type renners aan het parcours in Imola te koppelen. Verder behoren de renners natuurlijk in hun beste doen te zijn, of er naartoe te groeien. Daar tussendoor spelen dan nog andere ploegdoelen, zoals de Giro d’Italia met de voorbereiding daarop. Maar ook valpartijen zoals die van Bauke Mollema, Steven Kruijswijk en Wout Poels. Uiteraard streef je ernaar om met een aantal speerpunten klaar te zijn voor dit WK, ondersteunt door een sterk team. Het een en ander komt dan uiteindelijk bij elkaar door de koersen en trainingskampen te volgen en te overleggen met renners en ploegleiding.”

Hoe groot was de domper na het verlies van Mollema afgelopen weekend? En kon jij leven met het besluit van Mathieu van der Poel?

“Ik zat zelf op de fiets en in deze tijd is mijn telefoon – zelfs dan – niet ver weg. Ik kreeg een melding van zijn valpartij en dat was natuurlijk een dikke streep door de WK-rekening. Allereerst voor Bauke en zijn ploeg in deze Tour de France. Maar van Bauke weet je ook dat hij altijd goed is, een week na een grote ronde. Bovendien is dit parcours in Imola op zijn lijf geschreven. Nadat Bauke is geopereerd kwam hij weer in de lucht, hadden we contact en zoals Bauke is was hij hoewel teleurgesteld ook realistisch.”

Over de afmelding van Van der Poel is Moerenhout kort, maar krachtig: “Naar aanleiding van de verkenning van het parcours heb ik Mathieu voorzien van de relevante parcoursinfo. Hij heeft dat geanalyseerd en aangegeven dat het hem op dit moment niet past.”

Met drie kopmannen kon je een andere koers dan nu rijden. Hoe zwaar gaat dat wegen op dit lastige parcours?

“Tom leidt deze ploeg, maar hij vindt een goede groep naast zich. Daar zullen we ook van zien te gebruikmaken. De selectie is nu een mooie mix van ervaren krachten en relatief jonge honden. Een renner als Van der Poel erbij is altijd interessant voor een ploeg, ook al is het niet helemaal zijn parcours. Bauke is iemand die je voor de finale kon opschrijven. Er zullen genoeg favorieten aan het vertrek komen en ik verwacht een open koers. Met deze ploeg moeten we in staat zijn om daar op een goede manier op in te spelen.”

Hoe kan Dumoulin wereldkampioen worden?

“Tom en diverse anderen hebben nu nog hun focus op de Tour. Het is dan ook nog veel te vroeg om al diep in te gaan op een eventuele tactiek. Het zal erop aankomen om op het juiste moment, de juiste move te maken. Een balans tussen geduldig blijven en anticiperen.”

Wie zijn voor jou de grote favorieten op dit parcours en waarom?

“Er zullen favorieten genoeg zijn. Momenteel rijdt Alejandro Valverde zich redelijk in de schaduw in vorm. De Italianen zullen met een sterke ploeg tevoorschijn komen. Renners die de Ardennenklassiekers hoog in het vaandel hebben staan, vinden hier een mooi parcours. Kortom: favorieten zullen er genoeg zijn. Er gaat er slechts één winnen en het is aan ons om in die positie te komen.”

WK-selectie Nederland 2020 – elite mannen

Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers)

Tom Dumoulin (Jumbo-Visma)

Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma)

Robert Gesink (Jumbo-Visma)

Sam Oomen (Team Sunweb)

Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma)

Martijn Tusveld (Team Sunweb)

Pieter Weening (Trek-Segafredo)