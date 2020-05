De Marchi twijfelt over herstart: “Ik ben licht pessimistisch” vrijdag 29 mei 2020 om 16:14

Alessandro De Marchi heeft zo nu en dan twijfels over de hervatting van het wielerseizoen dit najaar. Dat vertelt de ervaren Italiaanse coureur van CCC tegen Tuttobiciweb. “Er is een volle kalender die garantie geeft op veel wedstrijden, maar ik moet eerlijk zijn: ik ben licht pessimistisch”, aldus De Marchi.

“Ik hoop dat de data die er nu liggen bevestigd zullen worden”, gaat de 34-jarige rasaanvaller verder. “Het is goed dat wij als sporters een bevoorrechte positie hebben, maar achter iedereen staat een gezien en het is belangrijk dat iedereen weer aan het werk gaat.”

‘Ik maak mij geen zorgen’

Toch zegt De Marchi dat hij zijn bedenkingen heeft bij het koersen dit najaar. “Maar dat pessimisme in mij probeer ik op afstand te houden, alleen is het onvermijdelijk”, geeft hij toe. “Het coronavirus is een probleem dat de hele wereld treft. Ik hoop dat we snel een referentiepunt krijgen wanneer het seizoen weer kan beginnen, want dat is ook belangrijk voor de ploegen.”

Bij CCC ondervindt De Marchi direct de gevolgen van de crisis. Er is flink gesneden in de salarissen en de hoofdsponsor vertrekt zo goed als zeker na dit seizoen. “En ik heb ook geen contract voor volgend jaar. Maar ik maak mij geen zorgen. Ik ken Jim Ochowicz (ploegmanager, red.) al jarenlang en heb er alle vertrouwen in. Ik kan op hem rekenen, ook al zit hij ook in de problemen nu. Het is een sneeuwbaleffect.”