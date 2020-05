‘CCC betaalt renners half jaarloon in 2020, maar haakt af voor 2021’ dinsdag 12 mei 2020 om 08:58

Goed en slecht nieuws voor de renners van Team CCC. De renners hebben een overeenkomst met het management dat iedereen dit jaar minstens vijftig procent van zijn loon krijgt. Maar zoals verwacht trekt de schoenenfabrikant zich eind dit jaar terug als hoofdsponsor.

De lonen van maart zijn nog maar voor de helft betaald. Die van april nog helemaal niet. En ook voor mei en juni is het bang afwachten. Maar volgens Het Nieuwsblad hebben de renners wel een deal met de ploegleiding en daarop reageerden ze vrij opgelucht. Er is immers gegarandeerd dat minstens vijftig procent van de lonen van 2020 zou worden uitbetaald. Dat is een stuk beter dan het moeten inleveren van 80 procent van hun wedde, zoals oorspronkelijk voorzien.

Enkel over het betalen van het achterstallige deel van de maand maart zitten de renners en het management nog niet op dezelfde golflengte, maar dat is een kwestie van punten en komma’s. Het slechte nieuws is de bevestiging van wat eerder al werd gesuggereerd: CCC zal in 2021 niet meer actief zijn als hoofdsponsor.

Dat de hoofdsponsor zich terugtrekt, hoeft daarom niet het einde van de ploeg te zijn, maar het wordt in coronatijden wel een helse klus om een nieuwe geldschieter te vinden. CCC zou eventueel nog als cosponsor kunnen fungeren, maar die piste is weinig waarschijnlijk. Fietsconstructeur Giant zou wel nog bereid zijn om door te gaan, maar niet als titelsponsor.