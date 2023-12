dinsdag 19 december 2023 om 09:14

De Lie over eerste ontmoeting met Lefevere: “Hij vroeg: ‘Is het mogelijk om met de helikopter te komen?'”

Arnaud De Lie geldt als een van de grote talenten in het wielerpeloton. Voordat hij toetrad tot de profs, hengelde Patrick Lefevere al naar de diensten van de jonge Waal. De ploegbaas van Soudal Quick-Step kwam De Lie en zijn ouders op hun boerderij bezoeken met… een helikopter. Dat vertelt de 21-jarige renner van Lotto Dstny in de podcast Live Slow Ride Fast van Stefan Bolt en oud-renner Laurens ten Dam.

“Patrick volgt me al sinds ik nieuweling of junior ben”, begint De Lie zijn verhaal. “Maar als eerstejaars junior had ik in november al een contract getekend bij Lotto. Dus ik zei: sorry, ik heb al getekend bij de beloften van Lotto en in 2022 misschien bij de profs. Maar hij is toch nog een of twee keer bij me langsgekomen.”

Lefevere maakte de reis naar Lescheret, in de Ardennen, niet per auto, maar met de helikopter. “Hij is twee keer langsgekomen. Een keer in 2022 en een keer dit jaar, in 2023. Die eerste keer stuurde hij me een berichtje en vroeg hij of hij me op mocht bellen. Aan de telefoon vroeg hij dan: ‘Arnaud, is het mogelijk om met de helikopter te komen?’ Hij vroeg dat in het Frans en hij heeft een beetje een accent. Dus ik zeg hem: ‘Sorry, ik heb het niet begrepen’. Hij heeft het twee of drie keer moeten zeggen. Ik vroeg: ‘Met de helikopter?’ ‘Ja’, zei hij toen. ‘Is er bij jou plaats om met mijn helikopter te landen?’ Natuurlijk was er hier op de boerderij plaats om te landen.”

Toch bij Lotto Dstny

En dus landde Lefevere met de helikopter op het erf bij de familie De Lie. “Ik zag eerst de hond, die was super verrast. Toen was het ‘putain‘, daar is de helikopter. Hij kwam rechtdoor vliegen. Ik zei: het is niet waar, hè?”, lacht De Lie, die ondanks alle inspanningen van Lefevere toch bij Lotto Dstny bleef. Hij tekende zelfs bij tot eind 2026.

“Patrick kwam met een mooi project, maar het probleem is dat ik bij Lotto veel mannen heb die ik vertrouw. De ploeg heeft ook een andere structuur en ik ben ook nog jong. Bij Quick-Step is Remco (Evenepoel, red.) er ook, de sfeer is er anders… En het project van Quick-Step was niet mooier dan dat van Lotto.”