De Lie klopt Pedersen: “Ik beet me vast in zijn wiel en voelde me nog sterk genoeg”

Arnaud De Lie heeft opnieuw een stap gemaakt in zijn ontwikkeling, getuige zijn overtuigende zege in de openingsrit van de Ster van Bessèges. De sprinter van Lotto Dstny was op een steile helling van 700 meter sterker dan oud-wereldkampioen Mads Pedersen. “Het voelde super om op dergelijke manier te winnen”, reageert De Lie.

“We hadden deze finish afgelopen maandag verkend en ik merkte dat het op 500 meter van de finish iets vlakker werd. Net daar plaatste Mads Pedersen zijn versnelling”, blikt De Lie terug op de website van de ploeg. “Ik beet me vast in zijn wiel en voelde me nog sterk genoeg om hem te remonteren en richting de finish te knallen.”

Pedersen en een andere puncheur, Benoît Cosnefroy, hadden geen antwoord op de sprint van De Lie. “Deze Ster van Bessèges is met etappewinst alvast geslaagd, maar de komende twee dagen liggen er nog mooie kansen in het verschiet. En met deze teamspirit is nog veel mogelijk.”

De 20-jarige sprinter wil ook zijn ploeg bedanken voor hun hulp: “Het is fantastisch om het seizoen te starten met een dergelijke vorm en al twee overwinningen. Maar dit alles zou niet mogelijk zijn zonder een sterk Lotto Dstny die volledig achter mij staat. Een grote pluim voor mijn ploegmaats, want we hebben vandaag volgens het boekje gekoerst.”

