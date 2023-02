Arnaud De Lie imponeert met ritzege in Ster van Bessèges tegen Pedersen en Cosnefroy

Arnaud De Lie heeft op straffe wijze de eerste etappe van de Ster van Bessèges gewonnen. De 20-jarige kopman van Lotto Dstny was de beste puncheur op de lastige Côte de la Tour en mag zich ook de eerste leider noemen in de rittenkoers. Hij versloeg Mads Pedersen en Benoît Cosnefroy met een ferme spurt.

In de openingsetappe werden de vlakkere Franse wegen opgezocht, maar had de organisatie nog een ‘verrassing’ in petto. De finish lag namelijk op de flanken van de Côte de la Tour, een klimmetje van 700 meter aan 8,2% in Bellegarde.

Drie renners vormden de vlucht van de dag: Ayco Baestians (Alpecin-Deceuninck), Jean-Louis Le Ny (Nice Métropole Côte d’Azur) en rasaanvaller Simon Pellaud (Tudor). Zij kregen meer dan drie minuten voorsprong van het peloton, waar men op de hoede was voor eventuele waaiers. Vroeg in de rit brak het peloton al in stukken en op zestig kilometer van de finish was het opnieuw raak.

Waaiers zorgen voor spektakel

Het voorste deel van het peloton, dat ongeveer dertig renners groot was, had de smaak te pakken en reed een groot deel van de voorsprong van de kopgroep af. Onder meer Arnaud De Lie, Brent Van Moer, Mads Pedersen, Mattias Skjelmose, Ben Turner, Michal Kwiatkowski, Pavel Sivakov, Benoît Cosnefroy en Kévin Vauquelin zaten mee in de voorste waaier. Zij rekenden 35 kilometer voor de finish de drie vluchters in.

De voorsprong op het tweede peloton was toen een kleine minuut. De eerste groep viel echter niet stil, want door de stevige wind waren de koplopers gedwongen om rond te blijven draaien. Het verschil schommelde lange tijd rond de 50 seconden, maar kort na het ingaan van de laatste twintig kilometer kwamen de ‘gelosten’ erg dicht bij de groep-De Lie.

Pedersen kan De Lie niet lossen

Het verschil bleef echter hangen rond de 15 seconden, maar werd tien kilometer voor de meet toch gedicht. Een compleet peloton stormde daardoor af op de laatste beklimming van de Côte de la Tour (700 meter aan 8,2%). Lotto Dstny probeerde De Lie vooraan af te zetten bij het op te draaien van de klim, maar Pedersen zat beter geplaatst.

De Deense favoriet zette zijn demarrage als eerste in, maar De Lie zat strak op zijn wiel. Benoît Cosnefroy haakte zijn wagonnetje ook nog aan, waardoor ze met drie man de laatste rechte lijn indraaiden. Daar had De Lie nog een extra versnelling in huis, waarmee hij Pedersen en Cosnefroy te sterk af was. Dylan Teuns werd vierde op drie seconden achterstand.

Voor de 20-jarige De Lie is het zijn tweede overwinning van het seizoen, nadat hij in januari al de Clàssica Valenciana wist te winnen vanuit een uitgedund peloton.