De la Cruz over Pogacar: “Meest getalenteerde ronderenner met wie ik gereden heb”

David De la Cruz heeft louter complimenten over voor zijn kopman Tadej Pogačar. De 31-jarige klimmer uit Spanje rijdt komend seizoen als knecht rond van de Sloveense Tourwinnaar. “Het is normaal dat bij een wielrenner als Tadej alles om hem draait. Hij is de meest getalenteerde groteronderenner met wie ik gereden heb”, vertelt hij tegen AS.

Voor De la Cruz staan in ieder geval de Tour de France en de Vuelta a España op de agenda. “In de Vuelta moeten we nog even kijken hoe we het gaan doen. Eerst moeten we kijken hoe Pogačar daar start na de Tour de France. Als de mogelijkheid er is, krijg ik daar de vrijheid. Maar daar wil ik nog niet te veel op vooruitlopen, omdat het seizoen erg lang is en er veel kan gebeuren”, geeft hij aan.

Zelf werd de oud-renner van Quick-Step (2015-2017) en Team Sky (2018-2019) afgelopen jaar zevende in de Vuelta. “Ik zit in een opwaartse spiraal en die wil ik graag doorzetten”, vertelt De la Cruz. “Ik heb gebroken met de slechte dynamiek die ik had bij Team Sky. Bij UAE Emirates voel ik mij erg op mijn gemak. De ploeg toont vertrouwen en in wedstrijden als Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië of de Ronde van Romandië krijg ik de vrijheid. Daar liggen mijn kansen.”

“Ik weet niet of UAE Emirates de sterkste ploeg is waar ik ooit in heb gereden, maar het is zeker de ploeg waar ik mij het meest comfortabel in voel”, legt De la Cruz uit. “Dat zit hem ook in de details; we zijn een van de eerste teams die het coronavaccin ingeënt heeft gekregen. De groei die de ploeg maakt is goed, er wordt een sterke en veelzijdige ploeg opgezet.”