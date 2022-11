De Knegt lovend over kampioene Van Empel: “Ze heeft echt een enorme stap gezet”

Gerben de Knegt was een gelukkig man na afloop van het EK veldrijden bij de elitevrouwen. De bondscoach van de Nederlandse selectie zag Fem van Empel als topfavoriete op knappe wijze naar de Europese titel soleren. “Het is knap om onder druk ‘even’ het kampioenschap te winnen”, liet De Knegt na afloop weten aan de NOS.

Heel even zag het er penibel uit voor Van Empel, maar zelfs materiaalpech wist de jonge Nederlandse niet van de Europese titel te houden. De jonge Nederlandse soleerde in Namen op knappe wijze naar haar achtste zege van het seizoen en haar eerste grote titel bij de profs. Dat zag ook de bondscoach van de Nederlandse brigade, Gerben de Knegt. “Het is meer dan terecht dat ze hier wint, zeker na de pech tijdens de cross.”

“Ze reed lek, maar dacht goed na en liep snel terug naar de post. Ze verloor daardoor alleen wel veel tijd en dan moet het toch maar even gebeuren. Het is superknap dat ze het dan kan afronden. Ze is in staat om de rust te bewaren en doet de juiste dingen. Ze is in een jaar tijd echt enorm gegroeid. Ze heeft een enorme stap gezet. Het is knap om onder druk ‘even’ het kampioenschap te winnen.”

“Ze heeft ook mentaal stappen gezet”

Van Empel is dit veldritseizoen bijna niet te stoppen. Ze reed tot dusver negen crossen en slechts één keer (in de Exact Cross van Meulebeke) moest ze haar meerdere erkennen. Wat is het geheim? De Knegt: “Ze is technisch veel beter en stabieler geworden. Ze heeft haar eerste mountainbikeseizoen gereden en daar heeft ze denk ik ook veel van geleerd. Bovendien heeft ze ook mentaal stappen gezet. Voorheen ging ze nog wel eens druistig met haar energie om, nu ziet het er zeer volwassen uit. Ze heeft heel snel de klik gemaakt.”

Van Empel wint al weken aan de lopende band, maar het veldritseizoen is nog lang en het is nog goed drie maanden tot het WK in Hoogerheide. “Het idee met Fem is nu dat ze iets gas terug gaat nemen. Ze zal wel gewoon haar wedstrijden blijven rijden, maar ze zal iets anders gaan trainen, in de hoop een piek te leggen richting het WK. Aan de andere kant: als je leider bent in de Wereldbeker en andere klassementen, laat je dat ook niet zomaar liggen.”