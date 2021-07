De Knegt hoopt op verrassing Terpstra of Tauber: “Ik zie zeker mogelijkheden”

Na de deceptie van Mathieu van der Poel en de tiende plaats van Milan Vader zijn de ogen van de Nederlandse mountainbike-ploeg nu gericht op de vrouwenwedstrijd. Dinsdag staan namens TeamNL Anne Tauber en Anne Terpstra aan de start van de olympische MTB-koers. “We hebben niet de twee topfavorieten, maar ik heb het idee dat ze goed in orde zijn”, vertelt bondscoach Gerben de Knegt aan WielerFlits.

“Het is moeilijk te zeggen wat we kunnen verwachten. Dit parcours biedt kansen voor verrassingen, dat zie je ook bij de mannen”, doelt De Knegt op de verrassende bronzen medaille van de Spanjaard David Valero. “Dus ik hoop dat we op de verrassing kunnen spelen en dat we toch in medaillepositie zouden kunnen komen. Dat hebben ze allebei al bewezen en dat is iets waar we voor gaan.”

“Kampioenschappen zijn altijd gekke wedstrijden”, gaat hij verder. “Je ziet altijd favorieten die wegvallen. Nu is dat bij de mannen helaas Mathieu geweest, maar dat kan bij de dames ook zomaar Loana Lecomte of Pauline Ferrand-Prévot zijn. Dan sta je er opeens heel anders voor. Dat zijn zaken die in je voordeel kunnen uitpakken.”

Goede indruk

“Ik besef me ook terdege dat het zomaar net iets anders kan zijn”, houdt De Knegt een slag om de arm. “Maar ik zie zeker mogelijkheden. Wat dat betreft ben ik heel positief. Tauber en Terpstra maken een goede indruk en de voorbereiding is goed geweest.”

De lijst met favorieten wordt, ook in onze voorbeschouwing, getopt door de Française Loana Lecomte. Toch verwacht de Nederlandse bondscoach niet dat zij gaat winnen in Tokio. “Ik heb altijd gedacht dat Lecomte niet ging winnen, dus daar blijf ik bij. Maar wie wel, dat weet ik echt niet”, sluit hij af.