De Ketele: “Hadden we dit twee ronden vroeger gedaan, dan hebben we een medaille”

Kenny De Ketele en Robbe Ghys waren vandaag tijdens de koppelkoers dicht bij een olympische medaille. In de slotfase gingen zij op jacht naar eremetaal, maar bij het opmaken van de eindafrekening moesten zij genoegen nemen met een vierde plek. Bij routinier De Ketele overheerst de teleurstelling. “Hadden we dit twee ronden vroeger gedaan, dan hebben we een medaille”, vertelt hij na afloop tegen Sporza.

“We zaten er enorm dicht bij”, kijkt hij terug. “Aan het einde zaten ze allemaal kapot en wij hadden nog redelijk wat in onze tank. Zeker waneer je ziet van hoever we komen”, analyseert hij. “Maar een vierde plek is niet meer dan een olympisch diploma. Daar was ik niet voor gekomen. Het is een ontgoocheling”, stelt hij vast.

Hij spreekt van een hectische koers. “Uiteindelijk moet je gewoon een beetje het spel meespelen”, kijkt hij terug. “Alles wat ik geleerd heb in mijn carrière van hoe je perfect moet ploegkoersen, moet je eigenlijk vergeten en hier als de grootste amateur rondrijden. Dan heb je de meeste kans om vooraan te rijden. Dat zijn we op den duur beginnen te doen en zo konden we ons een paar keer plaatsen. Ik vond het goed dat we een paar keer voor 1 sprint gingen en die dan telkens ook wonnen. Dat voelde goed aan. Ik voelde dat we die snelheid hadden. Daarna had je wel een beetje recuperatie nodig. We zijn blijven vertrouwen op ons eindschot en door onze verzetkeuze hielden we nog iets over.”

De Belgen voelden zich in de finale nog sterk. “De Denen winnen en werden ongenaakbaar geacht, maar op het einde rijden we ze los uit het wiel. Dat wil zeggen dat we ons best hebben gedaan en onze voorbereiding in orde was. We hebben geen Tour in de benen. We zijn gewoon twee Vlaamse boerkes bij een kleine Vlaamse ploeg. We hebben wel alle kansen gekregen en hebben dat allemaal meegenomen naar vandaag. De laatste twintig ronden dacht ik alleen maar aan de olympische titel. Maar het is een medaille van chocola geworden.”

Voor De Ketele zit zijn carrière er ver op, maar voor koppelgenoot Ghys ligt volgens hem nog veel moois in het verschiet. “Hij heeft alles in zich om het op de weg te maken en ooit olympisch kampioen te worden. Misschien samen met onze reserve Lindsay De Vylder. Een mooi koppel om de fakkel over te nemen”, voorspelt hij.